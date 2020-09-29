نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشرت نور -ابنة الهضبة عمرو دياب- صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور "انستجرام"، كاشفة على قيامها بربط شعرها، بعكس ما كانت عليه من قبل، حيث كانت تتركه منسدلًا على كتفيها.
حالة من الترقب والخوف انتابت كل العاملين ببرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر، على قناة تن، وذلك أثناء استضافتها للاعب الخناجر الشهير محمود أبوالعينين، حينما قررت مادلين أن تقف أمامه هي وابنته الدكتورة روح ليصوب ابوالعينين خناجره نحوهما، لتمر تلك اللحظات العصيبة بسلام بعد أن نجح ابوالعينين في التصويب على اللوحة الخشبية التي وقفت أمامها كل من مادلين وابنته .
كشفت صحيفة The Hollywood Reporter، أن الفنانة العالمية شارلوت كيرك (28 عامًا)، تزعم رفع دعوى قضائية ضد 3 من أكبر منتجي هوليوود، وذلك على هامش واقعة إرغامها على ممارسة الجنس، مقابل صفقة تمويل تصل إلى 450 مليون دولار.
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها مع الفنانين لبنى عبد العزيز، وشريف منير؛ بعد نجاح المسلسل الإذاعي "الوسادة لا تزال خالية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| إجبار ممثلة بريطانية على ممارسة الجنس.. نيولوك ابنة عمرو دياب.. السكاكين تحيط بـ مادلين طبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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