أحمد جمال أحمد

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ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان على الغلاف الخاص بأحدث عدد من مجلة Another Magazine المخصص صدوره لشهر أكتوبر المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، غلاف العدد الجديد للمجلة، الذي ظهرت خلاله كيم بجلسة تصوير، أجراها لها زوجها مغني الراب كاني ويست في فترة الحجر الصحي.

وكانت كيم مرتدية لمجموعة من الملابس الداخلية من تصميمات المراكة الخاصة لزوجها.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيم كارداشيان تزين غلاف مجلة Another Magazine في عددها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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