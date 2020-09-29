جيمس كاميرون يعلن انتهاء تصوير اجزء الثاني من Avatar

أحمد جمال أحمد

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أعلن المخرج الكبير جيمس كاميرون، عن نهاية تصوير كافة المشاهد الخاصة بالجزء الثاني من فيلمه المرتقب أفاتار.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن كاميرون نجح في اتمام تصوير كافة مشاهد الفيلم، رغم فترة الحجر الصحي التي تعرضت لها البلاد.

ورغم تعطل التصوير لـ 4 اشهر، انتهى كاميرون من تصوير المشاهد الحي، ولم يبقى سوى مشاهد الخيال العلمي.



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