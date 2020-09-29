نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيرت باتينسون يستجيب للسخرية من تجسيده للرجل الوطواط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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في اول رد فعل له تجاه السخيرة من تجسيده لشخصية الوطواط، قال النجم روبيرت باتينسون انه يرى الأمر غريب ولكنه يستمتع بردود فعل الجمهور تجاهه.

وذلك عبر حوار جديد اجراه باتينسون نقلت صحيفة ديلي ميل جانب منه، اعترف خلاله انه حزين لعدم قدرته على مواجهة ردود الفعل وجها لوجه من الجمهور بسبب غلق دور السينما.

كما عبر عن امنياته بأن يحظى الفيلم بأعجاب الجماهير رغم التحفظات الحالية عليه.



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