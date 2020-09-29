نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيينا ميلر تكشف عن جانب انساني بحياة تاشدويك بوزمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد رحيله المأساوي بسبب مرض السرطان، تحجدث الحديد من نجوم ونجمات السينما عن حياتهم بجانب النجم شادويك بوزمان.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن النجمة سيينا ميلر، كانت من ضمن من اعترفو بتاثير شادويك على حياتهم الخاصة، في الحياة المهنية والشخصية.

وكشفت سيينا ان شادويك سبق له ان قلل من اجره في فيلم 21 Bridges، حتى يرفع من اجر سيينا بالفيلم.



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