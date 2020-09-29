نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس تشهد عودة عروض الأزياء بمشاركة نجمات هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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شهدت العاصمة الفرنسية باريس، عودة عروض الازياء من جديد بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي كورونا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من عرض ازياء للمصمم لويس فيتون، الذي كان حاضرا عدد من نجمات هوليوود البارزات مثل إليسيا فاكندر.

كما شاركة في العرض عدد من عارضات الازياء البارزات من ضمنهن عارضة الازياء سيندي بورنا.



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