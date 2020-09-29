تعرف على المسلسلات التى تعرضها قناة "أبو ظبي"

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تواصل قناة أبوظبي من خلال الدورة البرامجية الجديدة عرض أبرز وأفضل ما ينتجه عالم الدراما العربية والخليجية، لترسخ من خلالها مكانتها الريادية بوصفها الشاشة الأولى على مستوى المنطقة، لعرض أهم الإنتاجات التي تلقى شعبية ومتابعة واسعتين من قبل مختلف شرائح الجمهور.

تعرض القناة مسلسل “البرنس” من الأحد إلى الخميس عند الساعة الحادية عشر مساءً الذي تدور أحداثه حول الصراع بين الأخوة على الإرث الذي تركه لهم أبوهم، وهو من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وروجينا إدوارد ونجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما تعرض القناة مسلسل “الكون في كفة” من الأحد إلى الخميس عند الساعة التاسعة مساءً، حول فكرة الحب من النظرة الأولى الذي يجعل مصمم الأزياء المشهور هادي يتزوج موظفة البنك ريما بعد تعارفهما بوقت قليل، ليكتشف كل منهما بعد ذلك قصصاً غامضة عن الشريك. المسلسل من بطولة، الهام الفضالة، ومحمود بو شهري، ومرام، وطيف، وعبدالله الطليحي، وفي الشرقاوي، وعبدالله بهمن، وإيمان الحسيني، ومن تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

وتعرض القناة مسلسل، “لو ما التقينا”، الدرامي الاجتماعي الذي يقوم على فكرة الحب من النظرة الأولى، ويجعل مصمم الأزياء المعروف "هادي" وموظفة المصرف "ريما" يتزوجان بعد تعارفهما بوقت قليل، تلاحظ ريما أن هادي يخفي عنها الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته وماضيه، وتحاول جاهدة أن تسانده و تقف إلى جانبه لكنه يرفض ذلك فتقرر أن تتحرى عن حياته بنفسها وتصل إلى كافة أسراره التي تكون مفاجئة بالنسبة لها. المسلسل من بطولة، يوسف الخال، وساره أبي كنعان، وختام اللحام، وريتا كعدي، ونعمة بدوي، وهو من تأليف ندى عماد خليل، وإخراج إيلي رموز.

وتعرض قناة أبوظبي الدراما الأوكرانية المدبلجة “خاتم ياقوت” المقتبس من أحد أكثر البرامج شعبيةً في أوكرانيا وهو عبارة عن قصة علاقة رائعة تجمع بين الأختين آنا ويانا، اللتين تغيرت حياتهما بشكل كبير بسبب حادث مروع تسبب بإصابات خطيرة. يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساءً.

