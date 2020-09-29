ونشرت هدي المفتي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، حيث ارتدت بدلة رقص باليه، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن أحدث أعمال هدى هو مسلسل فلانتينو مع الفنان الكبير عادل إمام المعروض في موسم رمضان 2020، بينما تنتظر عرض الفيلم الكوميدي الفانتازي ديدو خلال العام الحالي، وكذلك فيلم كيرة والجن الذي يجمع فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد وبطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسود.. هدى المفتى فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.