محمد رمضان يتصدر تويتر: الجمهور يشاركني حياتي

وقال الفنان محمد رمضان، إن "النجم هو من يحدد علاقته بجمهوره، فهناك نجم يكون علاقته بجمهوره من خلال الفن الذى يقدمه فقط، وهناك آخرون مثلى يرون أن الجمهور بمثابة عائلتهم ومن حقهم عليه أن يعرفوا كل تفاصيل حياته، ويشاركونه كل شيء، ويعرفوا نوع سيارته الجديدة أو موبايله أو غيره".

وأضاف أن النجم الراحل عبد الحليم حافظ أدخل جمهوره حجرة نومه ورأوا الأدوية التى يتناولها، وهذه العلاقة من المفترض ألا يغضب منها أحد وحتى لو للوهلة الأولى يندهش البعض منها.

