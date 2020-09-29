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أحمد راؤول يكشف عن أغنيته الجديدة مع الكينج محمد منير

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 قال الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول بانه سعيد بالتعاون الجديد مع الكينج محمد منير من خلال عمل غنائي جديد سوف يقدم الفترة المقبلة.

تابع راؤول، من خلال من تصريح لموقع دوت الخليج: "الأغنية الجديدة من توزيع عمر إسماعيل وسوف تشهد العديد من المفاجآت".

وأضاف: "أشعر بحالة من الرضا بعد هذا العمل، خاصة أن الكينج محمد منير له أسلوب خاص في التعامل مع فريق العمل، فهو من الفنانين الذين يحرصون على التحدث معنا أثناء التسجيل ومشاركتنا له".

يذكر أن آخر أعمال راؤول أغنية "اختراع" لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم "تامر" الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون.

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