سندريلا.. مي حلمي تتألق في أحدث إطلالة على إنستجرام

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصورة بإطلالة جذابة، وارتدت فستان باللون البينك، ما أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت مي على الصورة قائلة: "صباح الخير".

وجاءت التعليقات كالتالي:

-شبه سندريلاااا

- سندريلا اوي في نفسك

-الفستان يجنن

-منين الفستان ؟

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وأثارت الإعلامية مي حلمي جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بعد انفصالها عن الفنان محمد رشاد، والتي التزمت الصمت بعض الشئ، كما وجهت رسالة قاسية للجمهور في فيديو عبر حسابها الرسمي.

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لم تقف مي حلمي مكتوفة الأيدي، وغادرت القاهرة للترفيه عن نفسها، واعتبر الجمهور هذا الفعل بمثابة "دلع وترويق".

وحرصت الإعلامية مي حلمي على مشاركة متابعيها بأحدث الصور خلال أجازتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت مي حلمي بمجموعة من الإطلالات المميزة التي تبرز جمالها، فاعتمدت على الظهور بمجموعة لافتة من الفساتين بألوان الصيف الجذابة كاللون الفوشيا.