شاهد.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على الشاطئ

تفاعلت الفنانة سمية الخشاب مع جمهورها بصور جديدة ظهرت بها على الشاطئ، وشاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتلقت سمية تعليقات عديدة من متابعيها على صورها جاء بعضها كالآتي:

عسل يا ناس عسل

منورة الدنيا ياقلبي

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ربنا يحميكى قمر



يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.