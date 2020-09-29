نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة نوال الزغبي تغريدة جديدة، عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت نوال في التغريدة " ‏إن المبادئ الأخلاقية لا تعتمد على رأي الأكثرية: الخطأ هو خطأ ولو كان الجميع مخطئا والحق هو الحق ولو لم يكن أحد محقا".

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

الجذير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.