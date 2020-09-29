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سمية الخشاب تودع أيام الصيف بهذه الصورة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمية الخشاب تودع أيام الصيف بهذه الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، من على الشاطىء، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.

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