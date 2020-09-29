نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمية الخشاب تودع أيام الصيف بهذه الصورة في المقال التالي
ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، من على الشاطىء، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.
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