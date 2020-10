تعرف على البرامج التليفزيونية التى تقدمها قناة أبو ظبي

Advertisements

تقدم قناة أبوظبي لجمهورها في الدورة البرامجية الجديدة، ثمانية برامج مبتكرة وجديدة، من أبرزها برنامج غني مع فايز الذي يقدمه الملحن الإماراتي فايز السعيد ويسعى لاستكشاف المواهب الشابة وتقديم المشورة الفنية لها. وأطلق البرنامج مؤخراً التحدي الغنائي العربي لاستقبال المشاركات عبر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" الشهيرة في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى برامج المواهب في العالم العربي، تمهيداً لعرض البرنامج على قناة أبوظبي.

وبعد أن حققت شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، ستطل السعودية هلا عبدالله عبر برنامج "In Style with Hala" الذي يعرض كل يوم ثلاثاء في العاشرة مساءً على قناة أبوظبي، حيث ستقوم بمشاركة خبرتها في مجال الأزياء والجمال والموضة وأسلوب الحياة. وتطل الإعلامية المشهورة وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” كل يوم جمعة في 11 مساءً، و تستضيف في كل حلقة أحد الفنانين المشهورين لسرد قصة حياته أو بعض المواقف التي تعرض لها في قالب ترفيهي ممتع.

ويطل الفنان الكوميدي أحمد الأمين في برنامج “أمين وشركاه” كل إثنين في الساعة العاشرة مساءً، حيث تعتمد حلقاته على مجموعة من المغامرات التي تتناول موضوعاً معيناً بأسلوب كوميدي مضحك. ويركز برنامج “للصحة عنوان” على مختلف جوانب الصحة بما في ذلك الطب واللياقة والجمال الطبيعي والصحة العقلية، يقدمه الدكتور حسن كلداري، والدكتورة بسمة الرويلي، وتريسي هرموش كل يوم جمعة في الثامنة والنصف مساءً.

وتبث القناة برنامج “بكرا أحلى” مع الطبيبة النفسية غادة زكريا كل سبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويناقش البرنامج الواقعي مجموعة من الأمثلة عن أشخاص تميزت سيرتهم بالكفاح والانكسار والاضطرابات الأسرية من خلال سلسلة من الحوارات غير التقليدية تعود بالمنفعة على المشاهدين. أما برنامج “نحو المستقبل” الذي يعرض كل أحد في الساعة العاشرة مساءً، فيسلط الضوء على أحدث الحلول التقنية، ومساهمة دولة الإمارات في تنبي هذه الحلول وريادتها لمشهد استشراف المستقبل. ويناقش برنامج “مسبار الأمل” الذي يعرض كل سبت في التاسعة مساءً رحلة مسبار الأمل وتتبع أخباره في الفضاء بمشاركة كوكبة من الضيوف والمتخصصين في مجال علوم الفضاء، وتقدمه أميرة محمد.

ومن جانب آخر، تواصل قناة أبوظبي عرض المواسم الجديدة من برامجها التي نجحت في استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة من المتابعين، حيث تعرض القناة الموسم الثاني من برنامج “قول وراي (Repeat After Me)” الأسبوعي الكوميدي العالمي بنسخته العربية كل أربعاء في العاشرة مساءً. ويستضيف مقدم البرنامج طارق الحربي مجموعة كبيرة من نجوم التلفزيون والسينما والموسيقى ومشاهير السوشيال ميديا، ويقوم بإعطاء تعليمات من خلال سماعة الأذن، لينفذها المشاركون، في حين تعرض القناة كل يوم سبت في العاشرة مساءً الموسم الرابع من برنامج “زهرة الخليج” الحواري الترفيهي، الذي يضم فقرات مختلفة تتناول مختلف مجالات الحياة ويقدمه كلاً من الإعلامي عبدالله الغامدي والإعلامية فاطمة الهندي، إلى جانب استمرار عرض برنامج 30 دقيقة الإخباري.

وسيكون المشاهدون على موعد مع برنامج “هذا أنا” الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني كل يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والذي يضم حوارات شيقة مع شخصيات مشهورة تركت بصمة إيجابية في مجالات الفن والرياضة والإعلام، عبر سرد الضيف لقصة نجاحه وأبرز المحطات الفارقة في حياته. وتبث القناة برنامج “يلا سوشيال” الترفيهي الذي يقوم باستعراض أبرز المواضيع والنقاشات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب تفاعلي ممتع. في حين تناقش فرح الحميضي المتخصصة في التصميم الداخلي من خلال برنامج “تصاميم” أحدث صيحات عالم الديكور والتقنيات الحديثة المستخدمة، إلى جانب استضافة عدد من المصممين المشهورين.