بصورة من مسلسل الريان.. صفاء جلال تسترجع ذكرياتها مع الفنان الراحل خالد صالح| شاهد

استعادت الفنانة صفاء جلال ذكرياتها مع الفنان الراحل خالد صالح بصورة من مسلسل "الريان" ونشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت صفاء جلال على الصورة قائلة: "في ذكري وفاه العظيم خالد صالح ادعوله بالرحمه#خالد_صالح#صفاءجلال #مسلسل_الريان". اقرأ أيضا:

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وشاركت صفاء جلال مؤخرا فى الجزء الاول والثانى من مسلسل سابع جار والتى جسدت من خلاله شخصية كريمة وحققت نجاحا كبيرا من خلال الدور. سابع جار بطولة دلال عبد العزيز وشيرين ومحمود البزاوى ورحمة حسن وعدد كبير من الفنانين.

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