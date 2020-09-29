عاصي الحلاني يستعيد ذكرى موسم الرياض العام الماضي برفقة ابنه

نشر الفنان عاصي مقطع فيديو له برفقة ابنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر عاصي الحلاني وبرفقة ابنه الوليد الحلاني على المسرح بموسم الرياض العام الماضي.

يذكر أن الفنان عاصى الحلانى حصد 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 22 يوليو 2020. Advertisements كليب "رجعتيني لبدايتي" لـ عاصى الحلانى من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير". ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

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