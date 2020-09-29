مهرجان حتة قمراية لـ عمر كمال وأورتيجا يواصل تصدر تريند يوتيوب

وأورتيجا تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق المهرجان حتى الآن 316,885 مشاهدة وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه.

على صعيد آخر كشف عمر كمال عن كواليس عمله مع المطرب الكبير هاني شاكر كملحن في أحد أغانيه.

وقال عمر كمال خلال ندوته بـ دوت الخليج إنه تشرف بتلحينه للمطرب الكبير هاني شاكر، ولفت إلى أنه أعجب بأغنية "أبويا" التي كان يغنيها وبكى حينما سمعها، وطلب منه أن يقدم له لحنا مشابها، لافتا إلى أنه تربى على أغانيه ويحبه، وتشرف أنه قدم أغنية من لحنه، ولكنه أكد أن العلاقة بينهما انقطعت بعد حفل الاستاد".

كان عمر كمال نشر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وطمأن عمر كمال جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة