الارشيف / فن ومشاهير

هدى المفتي تستعرض لياقتها في تمرينات البالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها صورة جديدة لها أثناء تمرينات البالية التي ظهرت فيها بلياقة عالية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتلقت هدى المفتي العديد من التعليقات المشجعة من جمهورها وجاء بعضها كالآتي: "برافو عليكى بجد، يا قمر الحلوين، ده صباح الخير جدًا".

كانت هدى المفتى شاركت فى مسلسل فالنتينو مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدى المفتي تستعرض لياقتها في تمرينات البالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا