بالقبعة.. مي الغيطي تخطف الأنظار في إطلالة عبر انستجرام

شاركت الفنانة الشابة مي الغيطي ، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة. وظهرت مي الغيطي، بقبعة و توب أبيض مجسم ونالت الصورة إعجاب متابعيها على الانستجرام. ومن الناحية الجمالية وضعت مي الغيطي ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون البيج. ولم تتكلف مي الغيطي في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بعقد أنيق يأخذ الطراز العصري وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة. ونالت الصورة إعجاب متابعيها و جاءت كالتالي : -قمر بجد Advertisements - الصوره تحفه - ازااي حلوه كده يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي". وكانت كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.

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