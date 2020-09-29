الصور الأخيرة لـ علاء ولي الدين قبل يوم من وفاته والنجوم يواصلون إحياء ذكراه بلقطات نادرة

أحيا عدد من النجوم خلال هذا الأسبوع ذكرى ميلاد النجم الراحل علاء ولي الدين، التي وافقت يوم 28 سبتمبر، وذلك بنشر بعض الصور التي جمعتهم به في مناسبات مختلفة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو عرفة يحيي ذكرى ميلاد علاء ولي الدين

وكان من أبرز هؤلاء المخرج المصري عمرو عرفة، الذي جمعته علاقة صداقة وطيدة بالنجم الراحل، وكان مخرجًا لآخر أفلامه الذي لم يكتمل تصويره بسبب وفاته المفاجئة، حيث نشر عمرو عرفة عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بصديقه من كواليس تصوير فيلم "عربي تعريفة" خلال تواجدهما في البرازيل، والتي تعتبر الصورة الأخيرة للراحل قبل وفاته بيوم واحد فقط.

وعلق المخرج عمرو عرفة على الصورة وقال: "وحشتني يا علاء.. اليوم ذكرى ميلادك وأنا متأكد إنك عندك حفلة أحلى وأجمل من حفلاتنا.. يا ترى هتعزمني إمتى؟.. أسألكم الفاتحة"، كما تحدث المخرج المصري عن كواليس التقاط تلك الصورة وأوضح أنه تم التقاطها في آخر يوم تصوير لهم في البرازيل، وأضاف: "جريت على علاء أتصور معاه مع اني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه وربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا وليه.. تاني يوم رجعنا مصر وحصل اللي حصل".

صورة نادرة من طفولة مصطفى بسيط مع علاء ولي الدين

ومن المعروف أن فيلم "عربي تعريفة" لم يكتمل إنتاجه بسبب وفاة بطله، علاء ولي الدين، وكان يشارك في بطولته كل من حنان ترك وشريف منير ومن تأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة، وبعد وفاة الراحل بدأ البعض يشارك صور وفيديوهات له من كواليس الفيلم، فيما طالب قطاع كبير من محبي علاء ولي الدين بطرح المشاهد التي تم تصويرها بالفعل، حتى وإن كانت في إطار فيلم توثيقي لآخر أيام النجم الراحل.

في السياق نفسه نشر الفنان مصطفى بسيط، أحد نجوم "مسرح مصر"، عبر حسابه على انستجرام، صورة نادرة من طفولته، ظهر فيها من النجم الراحل علاء ولي الدين والمخرج شريف عرفة، وعلق عليها قائلًا: "صورة للتاريخ مع حبيبنا الفنان الجميل قوي قوي عم علاء ولي الدين والمخرج العظيم الأستاذ شريف عرفة.. الصوره دي في بيت استاذ أشرف عبد الباقي.. بحب الصورة دي جدًا".

النجوم يواصلون الكشف عن أهم لحظات علاء ولي الدين

ويحظى الفنان المصري الراحل بحالة حب كبيرة من الجميع، ويحرص أصدقائه بالوسط الفني على مشاركة الجمهور بصور نادرة لعلاء ولي الدين باستمرار عبر حساباتهم على مواقع التواصل، ومن بين هؤلاء الفنان محمد هنيدي الذي شارك صورة للراحل في طفولته، والتي نالت وقت نشرها تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذين تعجبوا من براءة ملامحه التي لم تختلف يومًا عن فترة طفولته.

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كما شارك هنيدي من قبل صور نادرة له تجمعه بصديقه، والأمر نفسه تكرر مع النجم أشرف عبد الباقي الذي ينشر باستمرار صور تجمعه مع صديق عمره الراحل، وأيضًا كشف عن البرومو الرسمي لآخر مسرحياته مع علاء ولي الدين وهي مسرحية "لما بابا ينام"، كذلك المخرج مجدي الهواري الذي نشر صور نادرة حازت على إعجاب الجميع واستعادوا من خلالها ذكريات أحد أبرز أفلام الراحل "عبود على الحدود".

معلومات عن الفنان الراحل علاء ولي الدين

ويحرص الجمهور على إعادة مشاركة العديد من الصور التي ترصد ملامح طفولة الفنان الراحل وتوثق أهم لحظات حياته الفنية والخاصة وسط أسرته أو أصدقائه المقربين.

وولد النجم علاء ولي الدين يوم 28 سبتمبر عام 1963، وتوفي في 11 فبراير عام 2003، وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات من القرن الماضي لينتقل بعدها للعمل في السينما ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات ومن بينها "الإرهاب والكباب والناظر وحلق حوش وابن عز وعبود على الحدود"، كما قدم عدة مسرحيات شهيرة منها "ألابندا وحكيم عيون ولما بابا ينام"، وكان آخر أعماله التي قام بتصويرها لكنها لم تر النور بسبب وفاته، هو فيلم "عربي تعريفة".