ومن المقرر أن تتحدث الأغنية عن الشارع المصري، كعادة "منير" في بعض أغانيه ومن المقرر طرحها في ألبومه الجديد الذى يحضر له حاليا>
في سياق متصل، وصلت أغنية "اختراع"، إلى 21 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، التي طرحها تامر حسني ومحمود العسيلي منذ عدة أسابيع وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات يويتوب.
كلمات الأغنية
"معروف أنا من زمان.. ولا واحدة بتملالي عينيا.. جات هي حصل جنان.. شكلي هيتعلم عليا.. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير.. وانا ايه فاكر نفسي خبرة!.. وبوقع ناس كتير.. وبعدي من خرم ابره.. قال ايه جامد خطير.. خدت درس ميه ميه.. طب هي ده اختراع.. قلبي راح غير مساره.. دي جمالها يجيب صداع.. كام برج من عقلي طاروا.. ايوه ام عيون فظاع.. دبت جوه القلب ناره.. دبت جوه القلب ناره".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكينج محمد منير يتعاون مع فريق عمل كليب "اختراع" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.