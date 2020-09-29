بإطلالة شتوية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة شتوية ساحرة خطفت بها الأنظار.

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ورفعت مريم أوزرلي شعرها إلى الوراء بطريقة ناعمة ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت مريم اوزرلي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ حيث اختارت اللون البني الفاتح كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء حلق باللون الفضي مما جعل إطلالتها جذابة.

ومن ناحية أخرى، كانت أعربت أوزرلي عن حزنها وتضامنها مع ​لبنان​ وشعبه بعد الحادث الأليم الذي تعرض له وهو الانفجار الكبير الذي وقع في المرفأ، وأدى إلى خسائر مادية جسيمة في الممتلكات، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ونشرت أوزرلي عبر صفحتها الخاصة، صورة للبنان من الجو تتضمن العلم اللبناني، وعلّقت بالقول: "أصلي لبلدي الحبيب لبنان ولجميع العائلات والاصدقاء هناك…أنتم في صلواتي".