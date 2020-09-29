بإطلالة شتوية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

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ومن ناحية أخرى، كانت أعربت أوزرلي عن حزنها وتضامنها مع لبنان وشعبه بعد الحادث الأليم الذي تعرض له وهو الانفجار الكبير الذي وقع في المرفأ، وأدى إلى خسائر مادية جسيمة في الممتلكات، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين.
ونشرت أوزرلي عبر صفحتها الخاصة، صورة للبنان من الجو تتضمن العلم اللبناني، وعلّقت بالقول: "أصلي لبلدي الحبيب لبنان ولجميع العائلات والاصدقاء هناك…أنتم في صلواتي".
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