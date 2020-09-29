في أحدث ظهور على إنستجرام.. سعد الصغير لـ جمهوره: أحسن ناس في الدنيا | شاهد

وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا: " يا مساء العسل علي احسن ناس في الدنيا".
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ويذكر أن أشاد الفنان سعد الصغير، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار" وذلك عبر إنستجرام.
ونشر سعد الصغير صورة وعلق قائلًا "لو الناس كلها زي الست المحترمة الي من بيت اصيل بجد كانت مصر في مكان تاني ربنا يكرمك يا امي هي في مقام امي وفكرتني بقلب أمي الطيب الله يرحمها".
وتابع "والله بلدنا فيها الناس المحترمه الغلبانه الي بتقدر تعمل وتساعد الناس من اي شئ في الخير حفظ الله مصر".
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