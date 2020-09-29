بإطلالة جديدة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة تألقت فيها بإطلالتين مختلفتين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة الأولى مرتدية فستان بينك فوق الركبة ومكشوف الذراعين كما اعتمدت على حزام باللون الذهبي وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها ،وتألقت في الصورة الثانية بسويت شيرت باللون الزهرى.

وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون له.