سامو زين ينشر صورة جديدة.. ومتابعوه: "البصة دي خدت قلبي"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالآتي:



خدي يدي لنبدأ الحلم الجديد.. رسالة غامضة من سامو زين عبر انستجرام خدي يدي لنبدأ الحلم الجديد.. رسالة غامضة من سامو زين عبر انستجرام يبدأ الفنان سامو زين التحضير لفيلم جديد الفترة المقبلة، حيث نشر صورة من الكواليس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام وهو يرسم وشما علي وجهه. أكد سامو زين لجمهوره أن الفيلم يحمل اسما مؤقتا "اللغز" ومن المقرر طرحه العام القادم، 2021 أحداث أعمال سامو زين كليب ويحمل اسم "متل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خوري وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان سامو زين ومن إخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته.

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