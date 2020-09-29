بقميص جينز جرئ.. نسرين أمين في أحدث ظهورها

شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "أمين" في الصور بإطلالة صيفية جذابة ومميزة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت قميص جينز جرئ، واستخدمت الماكياج بألوان ترابية ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في السباق الرمضان الماضي 2020، وهو من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

