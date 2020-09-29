آيتن عامر تهنئ رضوي الشربيني بعيد ملادها الـ 39

حرصت الفنانة أيتن عامر، على تهنئة الإعلامية رضوي الشربيني بمناسبة عيد ميلادها الـ 39 عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "عامر" بنشر صورة للإعلامية رضوى الشربيني وهي تحمل تورتة، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد".

في سياق متصل، تقدم رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وانهت من الموسم الرابع من البرنامج قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا".

