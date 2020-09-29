شاهد.. أحدث ظهور لـ درة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة درة، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث تألقت "درة" في الصورة بـ بإطلالتين مختلفتين، وظهرت في الصورة الأولى مرتدية فستان بينك فوق الركبة ومكشوف الذراعين كما اعتمدت على حزام باللون الذهبي وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وظهرت في الصورة الثانية من على مركب شراعي بالبحر، وارتدت سويت شيرت باللون الزهرى، واستخدمت القليل من الماكياج وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون له.

