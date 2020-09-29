ماجد المصري ضشيف على برنامج "لايت شو" في هذا الموعد

ومن المقرر أن يدور الحوار حول مسلسل "الوجه الآخر" وكواليس مشاركة الفنان ماجد المصري به، وتفاصيل تجربة التأليف الدرامي
كما يكشف كواليس دور قائد الهكسوس، الذي من المقرر أن يقدمه في مسلسل "الملك"، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف لموسم رمضان 2021.
يذكر أن برنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.
يعرض البرنامج على قناة "الحياة" أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.
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