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صفاء جلال تستعيد ذكرى وفاة الراحل خالد صالح بـ صورة

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شاركت الفنانة صفاء جلال، جمهورها صورة جديدة لها من أحدث مسلسل "الريان"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "جلال" في الصورة برفقة الفنان الراحل خالد صالح، من أحدث مسلسل "الريان"، وعلقت على الصورة قائلةَ:" في ذكري وفاه العظيم خالد صالح ادعوله بالرحمه#خالد_صالح#صفاءجلال #مسلسل_الريان".

وشاركت صفاء جلال مؤخرا فى الجزء الاول والثانى من مسلسل "سابع جار" والتى جسدت من خلاله شخصية كريمة وحققت نجاحا كبيرا من خلال الدور.

يذكر أن مسلسل "سابع جار" من بطولة دلال عبد العزيز، وشيرين، ومحمود البزاوى، ورحمة حسن، ونغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

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