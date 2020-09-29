شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

ونشر أنس، عبر حسابه الشخصي بانستجرام نتيجة التحاليل التي خضع لها للتأكد من اصابته بالفيروس، حيث أثبتت إيجابية التحاليل.
وكتب أنس على صورة التحاليل، استلمت نتيجة تحليلي الخاصه بهالمرض السخيف وللاسف تم تاكيد اصابتي،، سألتزم الانعزال في بيتي حتى اتغلب عليه باذن الله،، اراكم قريبًا بصحه وعافيه".
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