مسلسل الكيف يوميًا على MBC مصر

تبدأ قناة "MBC مصر" يوميا في تمام الثامنة مساءً، بعرض أحداث الدراما الاجتماعية الشهيرة "الكيف"، والتي تعود للمشاهدين من باب الدراما التليفزيونية بعد أكثر من ثلاثين عامًا على نجاح القصة سينمائيًا.

المسلسل يجسد الصراع بين الشر والقُبح من جانب، وبين الخير وغياب الأخلاق من جانب آخر.

لا يكتفي مسلسل "الكيف" بإلقاء الضوء على قضية إدمان المخدرات وحدها، بل يوسّع الدائرة طارحًا الإدمان كظاهرة خطيرة في المجتمع العربي عمومًا والمصري خصوصًا، ويرصد المسلسل في قالب اجتماعي ظاهرة انتشار المخدرات بأشكال مختلفة بين الناس، وسهولة الوصول إليها وشرائها بمختلف أنواعها ومسمياتها. Advertisements كما يناقش العمل أيضًا موضوع الغش التجاري والفني والفساد في المجتمع، وانهيار القيم الأخلاقية، وانتشار السلوكيات السلبية في الشارع، وغيرها من الممارسات الخاطئة. وينجح المُخرج محمد النُقلي للمرة الرابعة في تحويل عمل سينمائي شهير إلى دراما تليفزيونية ناجحة يلتف حولها المُشاهدون، فيتعاون مُجددًا مع الكاتب محمد محمود أبو زيد في تقديم عمل يشارك فيه العديد من نجوم الدراما منهم، باسم سمره، أحمد رزق، عفاف شعيب، ولوسي، أحمد خليل، رمزي لينر، بيومي فؤاد، سعد الصغير، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، طارق صبري، ياسر الطوبجي، نهى صالح، دعاء رجب، إيناس عز الدين، .. وآخرين. يُعرض مسلسل "الكيف" على " MBCمصر" يوميًا من الأحد للخميس، الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه "الأربعاء" 30 سبتمبر 2020.



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