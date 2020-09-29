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شقيق أصالة يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن أنس نصري، شقيق النجمة السورية أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إصابته بفيروس "كوفيد 19". 

ونشر شقيق أصالة صورة من التحاليل: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف، وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله.. أراكم قريبًا بصحة وعافية". 

وآخر ظهور لانس عندما أعلن أسباب حذف أصالة صورها من علي صفحتها الشخصية " انستجرام ".

كانت أصالة فاجأت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بحذف جميع صورها وفيديوهات دون الكشف عن السبب وراء ذلك. 

وتعد أصالة من أكثر الفنانات نشاطا وتفاعلا على انستجرام من خلال خاصية ستوري التي تنشر من خلالها فيديوهات عفوية مع أبنائها، فضلا عن امتلاكها 8 ملايين متابع. 


وطرحت أصالة نصرى مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.

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