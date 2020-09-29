بعد هجوم رواد تويتر عليه.. قرار مفاجئ من نبيل الحلفاوي

وكان الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لهجوم شرس من عدد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

فاجأ الفنان نبيل الحلفاوى متبابعيه بغلق حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بعد الهجوم عليه من قبل عدد كبير من رواده.

وتلقى الحلفاوى سؤالا من احد متابعيه قائلا :" ايه علاقة رمضان باعمال الفن المحرم اللي بيظهر النساء متبرجات تبرج حرمه الله ولم يختلف عليه عالم علي وجه الارض".

واضاف: "ايه القصة حضرتك يعني بتلهو الناس عن العباده ولا بتخلوهم يشوفوا حرام في شهر العبادة معلش عشان فهمي علي قدي ممكن تفهمني".

من جانبه اجاب نبيل الحلفاوي : " الحقيقة مش ممكن".

فيما تلقى سؤلا اخر من احدى متابعيه قائلة :" هو إيه اللي مش ممكن الراجل سأل سؤال وعايز رد من حضرتك ، ليه مش بتجاوبه!"