رانيا محمود ياسين تفتح صندوق الذكرايات بصورة مع لبني عبدالعزيز وشريف منير

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها بـ صورة نادرة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "ياسين" في الصور برفقة الفنانة لبني عبدالعزيز والفنان شريف منير، وعلقت على الصور ة قائلة: "أنا بحب الصورة دي أوي لأنها كانت بعد عودة النجمة لبنى عبد العزيز وكان عمل إذاعي اسمه الوسادة لا تزال خالية، وأنا وشريف منير كنا سميحة وصلاح الألفينيات.. تقدروا تقولوا الجزء التاني من الفيلم العظيم الوسادة الخالية".

أضافت: "كان عمل رائع شاركت فيه الفنانة الراحله زهرة العلا أيضا والفنان سمير صبري في دور عبد الحليم (صلاح).. والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز في دورها (سميحة) والفنان الراحل عمر الحريري والمفروض إني أنا بنت زهرة العلا وعبد الحليم.. وشريف منير ابن لبني عبد العزيز والفنان الكبير عمر الحريري. بجد كأنه حلم.. ربنا يدي مدام لبنى الصحة والعافية ويرحم الفنان عمر الحريري والفنانة زهرة العلا ويسكنهم فسيح جناته".

يذكر أن أخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "فلانتينو"، بجانب النجم عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر‎.

