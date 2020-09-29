الارشيف / فن ومشاهير

مى فاروق تقدم حفل غنائي مع مصطفى حلمى بدار الأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلًا فنيًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو د.مصطفى حلمى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الخميس المقبل، ومن المقرر أن يحييها كل من مى فاروق، ومنار سمير، وبلال فوزى، وأحمد عصام.
ومن المقرر أن تقدم مي، في الحفل الغنائي عدد كبير من أغاني زمن الفن الجميل لجميع الحاضرين.

جدير بالذكر أن مى فاروق، قدمت مع الفنان محمد الحلو أغنية "واحد مننا" تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبى وصاحبها أداء استعراضى لفرقة رضا فى الاحتفالية الخاصة بالفنان الراحل محمود رضا

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مى فاروق تقدم حفل غنائي مع مصطفى حلمى بدار الأوبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا