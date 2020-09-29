خالص العزاء للكويت شعبا وحكومة وقيادة.. نبيلة عبيد تنعى أمير الكويت

نعت الفنانة نبيلة عبيد رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.



وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" انعى ببالغ الحزن والاسى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه.. لتفقد الامه العربية والإسلامية زعيما عظيما بعد عمر حافل بالعطاء و الانجازات في خدمة شعب الكويت و الامه العربية .. وخالص العزاء للكويت شعبا و حكومة و قيادة".



كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.



ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.



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