محمد إمام ينعى أمير الكويت

نعي الفنان محمد امام ، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الأمير. وكان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بيانًا من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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