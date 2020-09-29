محسن جابر: بالقانون صوت القاهرة لا تملك أغانى أم كلثوم

رد المنتج محسن جابر عن حصول شركة "صوت القاهرة" على حكما يؤكد أحقيتها وحدها في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.



وقال في بيان:" نشر خبر منسوب للسيد/ ئيس المجلس الاعلي للاعلام يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة زعمت فيها بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي وبات والواقع أن هذا الزعم لا اساس له من الصحة".



وتابعوا:" أن الحكم الذى اشارت اليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقًا أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك قالت المحكمة أن شركة ستارز للانتاج الفني هى المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات وأنها التى صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010.



وأستكملوا:" ليس هذا فقط بل أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اصدرت بجلسة 31/8/2020 حكمًا بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010مع الزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغًا قدره مليون وخمسمائة الف جنيها ًتعويضًا ماديًا عن الاضرار الناتجة عن اخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010.



وأختتم البيان:" ومن ثم فإن ما ذكرته شركة صوت القاهرة يتسم بالغش والتضليل للسيد رئيس المجلس الاعلى للاعلام ولا اساس له من الصحة ، وإذ نقدر ونحترم كرم جبر نتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع.. ونحن على أتم استعداد للاجتماع معه لاطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقًا للحقيقة.