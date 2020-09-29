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نقابة المهن التمثيلية تنعى أمير الكويت بهذه الكلمات

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نعت نقابة المهن التمثيلية رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح  الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

وجاء في بيانهم:"تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص التعازي، للشعب الكويتي الشقيق في رحيل أمير الإنسانية، رفيع الخلق، رجل المواقف العصيبة الداعم للوطن العربي كله".

وكان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

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