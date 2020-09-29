مصطفى الشريعى يطرح "بيتغابوا" خلال أيام

يستعد المطرب مصطفى الشريعى لطرح أغنية تحمل إسم "بيتغابوا" على طريقة الفيديو كليب.



وهى من كلمات محمد النجار وألحان مؤمن على وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز ومن اخراج ايهاب عبد اللطيف، ومدير تصوير مصطفى احمد ومدير انتاج محمد طه ومونتاج اسلام حمدان.



ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، ويقدمها بشكل جديد يفاجىء بها جمهوره .



وتأتى هذه الأغنية بعد نجاح المطرب مصطفى الشريعى في عدد من الأغانى الذى طرحها مؤخرا ومنها "ابن الأكابر" و"كلاكيت" و"اسمعونى خمس دقايق"