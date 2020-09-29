نوال الزغبي تنعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  



نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ٩١ عاما.

وقالت "نوال" عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر":"‏‏‏‏رحم الله الشيخ ‎صباح أحمد الصباح الأمير المحب للبنان وأهله.. والوالد الغالي على قلب ‎الكويت.. أحرّ التعازي للشعب الكويتي.. الهمكم الله الصبر والسلوان واسكن فقيدكم فسيح جنانه".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الكويتي في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.