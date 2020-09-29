تيم حسن ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  

نعى الفنان السوري تيم حسن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ٩١ عاما.
وقال "تيم" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":"تعازي إلى الكويت والأشقاء الكويتيين بوفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله البقاء لله".
وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الكويتي في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.
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