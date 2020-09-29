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وليد توفيق ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  

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نعى الفنان اللبناني وليد توفيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ٩١ عاما.

وقال "وليد" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":"‏‏‏‏‏قلبي مع أهلي في ‎الكويت.. أحرّ التعازي القلبية بوفاة صاحب السموّ الشيخ ‎صباح الاحمد الصباح الأمير الوالد والحاكم المحبوب والمحب للبنان وأهله.. تغمده الله بواسع رحمته".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الكويتي في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.

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