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صفاء جلال تحيي ذكرى وفاة خالد صالح وتطالب الجمهور بالدعاء له

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أحييت الفنانة صفاء جلال ذكري وفاة الراحل خالد صالح ، حيث شاركت صورة تجمعها من مسلسل "الريان" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وطالبت بالدعاء له وكتبت : في ذكري وفاة العظيم خالد صالح ادعوله بالرحمة.

يشار أن الفنان الكبير خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2014، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ولا سيما أنه قدم أعمال فنية تظل خالدة في وجدان المشاهد في العالم العربي بصفة عامة.

يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر وصبري فواز وديانا هاشم وشاهنيستا ومصطفى عبد السلام وهاجر عفيفي ومحمد العمروسي.

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