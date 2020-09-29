نبيل الحلفاوي يغلق حسابه على "تويتر" عقب هجوم الجمهور عليه

قرر الفنان نبيل الحلفاوي غلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، زذلك عقب هجوم عدد كبير من الجمهور عليه بسبب تغريداته الأحيرة. وكان أبرز هجوم الجمهور عليه هي قول أحدهم: " ايه علاقة رمضان باعمال الفن المحرم اللي بيظهر النساء متبرجات تبرج حرمه الله ولم يختلف عليه عالم علي وجه الارض"،"ايه القصة حضرتك يعني بتلهو الناس عن العباده ولا بتخلوهم يشوفوا حرام في شهر العبادة معلش عشان فهمي علي قدي ممكن تفهمني".

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