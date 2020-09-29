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محمد ثروت ينعى وفاة أمير الكويت

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أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الفنان محمد ثروت عن حزنه لرحيله ، حيث نشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب :"البقاء لله وفاة الشيخ صباح الأحمد ، أسال الله عز وجل أن يرحمه وأن يلهم الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان".

وفي سياق منفصل شارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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