نبيلة عبيد تعلق على الحديث عن احتفالها بخطوبتها للمرة الثانية..فيديو

نبيلة عبيد الفنانة المصرية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء عن احتفالها بخطوبتها، تزامنًا مع الترويج للكتاب المقرر طرحه قريبًا بعنوان "سينما نبيلة عبيد" والذي سيتناول مسيرتها الفنية.

نبيلة عبيد تعلق على أنباء خطوبتها

نبيلة عبيد قررت الرد على أنباء خطوبتها المزعومة، والتي نشرتها عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، إن كل ما يقال عنها مجرد شائعات.

النجمة المصرية نبيلة عبيد أضافت في تصريحاتها: "كذب زي العادة، يعني إمبارح كان في ناس بيقولوا على فنان توفي، والنهاردة الإشاعة دي.. كل دا كلام فاضي، كلام فارغ"، وبالرغم من عدم انتشار تلك الشائعة إلا في نطاق محدود، وسط عدد من متابعي النجمة القديرة، إلا أن نبيلة قررت نفيها بنفسها، وإعلان استيائها من تداول مثل هذه الشائعات.

شائعة خطوبة نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

الجدير بالذكر أنه لم يمر سوى حوالي 5 أشهر فقط على شائعة زواج نبيلة عبيد من الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، حيث إن وقتها انتشرت صورة للثنائي وخرجت عدة أقاويل من بعض المتابعين، عن ارتباط الثنائي، إلا أن نبيلة عبيد نفت وقتها ذلك أيضًا وأكدت أن صورتها مع الفنان الشعبي، التقطت خلال كواليس مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في رمضان الماضي، وظهر فيه عبد الباسط حمودة كضيف شرف في إحدى حلقاته.

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أحدث أعمال الفنانة نبيلة عبيد

وحقق مسلسل "سكر زيادة" جدلًا بين المتابعين، وانقسمت الآراء حول معبين بالعمل وآخرين، انتقدوا بعض حلقاته وأداء أبطاله، والمسلسل لعب بطولته كل من نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.

في سياق آخر، روجت النجمة نبيلة عبيد للكتاب الجديد الذي سيطرح عنها في المكتبات قريبا بعنوان "سينما نبيلة عبيد"، وهو من إعداد الكاتب المصري محمود قاسم، وأشرفت عليه بنفسها، ومن المقرر أن يتطرق لأعمالها السينمائية وكواليسها، دون ذكر أي من تفاصيل حياتها الخاصة.