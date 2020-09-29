نجوم الوطن العربي ينعون بأسى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت..حياة الفهد والجسمي وأحلام أبرزهم

أعلن الديوان الأميري، بدولة الكويت، وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عامًا، وسط حالة من الحزن الكبير بين الجميع.

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

وقال الديوان الأميري في بيانه الرسمي، اليوم، الثلاثاء بحسب وكالة الأنباء الكويتية عبر تويتر: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وليد توفيق وحسين الجسمي يودعان أمير الكويت

ونعى أمير الكويت، عدد من مشاهير الفن بالدول العربية، في مقدمتهم الفنان اللبناني وليد توفيق الذي نشر صورة الراحل عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا: "قلبي مع أهلي في ‫الكويت‬.. أحرّ التعازي القلبية بوفاة صاحب السموّ الشيخ صباح الاحمد الصباح‬ الأمير الوالد والحاكم المحبوب والمحب للبنان وأهله.. تغمده الله بواسع رحمته".

كما كتب الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر تويتر: "وداعاً يا أمير الإنسانية.. خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع الشيخ صباح الأحمد الصباح.. اللهم يمّن كتابه كفين للدعاء وهوّن حسابه كفين للدعاء وارحمه".

أما الفنانة الإماراتية أحلام فكتبت على تويتر: "اللهم ابدله دار خير من داره وأهل خير من أهله واجعل هذه الأيام خير أيامه وابدله دار خير من داره وأهل خير من أهله واجعله في جناتك جنات النعيم، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يارب ارحمه يارب".

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نجوم الكويت ينعون الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

النجمة الكويتية حياة الفهد كتبت عبر انستجرام: "سنشتاق الى هذه الابتسامة، كنت نعم الأب لنا يا أمير الإنسانية وداعآ أيها الحكيم إلى جنات الخلد إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واجعل مثواه الجنة يا ارحم الراحمين",

فيما كتب داود حسين عبر انستجرام: "انا لله وانا اليه راجعون .. الى جنات الخلد بإذن الله"، بينما كتبت شمس الكويتية: "الشيخ صباح في ذمة الله.. أمير الإنسانية ووالد الجميع يارب ترحمه برحمته وتنور قبره بنورك يا الله"

نعي نبيلة عبيد وسمية الخشاب وأشرف زكي لأمير الكويت

الفنان المصري أشرف زكي نشر صورة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلق عليها بقوله: "وداعًا سمو أمير دولة الكويت وداعا أيها الزعيم العربى الكبير"، بينما الفنانة دينا نعته وقالت عبر انستجرام: "خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه اليوم.. تغمده الله بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته".

الفنانة نبيلة عبيد كتبت: "أنعى ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه ...لتفقد الامة العربية والاسلامية زعيما عظيما وبعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعب الكويت والأمة العربية.. وخالص العزاء للكويت شعبا وحكومة وقيادة"

الفنانة المصرية سمية الخشاب نشرت تدوينة عبر انستجرام، نعت فيها الراحل وكتبت: "الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت في ذمه الله، كل العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعب، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امين"